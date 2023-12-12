Более 40 стран Африки войдут в консорциум о развитии науки с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 40 африканских стран войдут в Российско-Африканский консорциум высших технических учебных заведений, который подразумевает развитие и координацию сотрудничества сторон в области образования и науки, а также содействие устойчивому развитию добывающего и перерабатывающего секторов. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского Горного университета императрицы Екатерины II Владимир Литвиненко на международном конгрессе "Африка ищет решения".

"Это серьезный геополитический проект, который мы поддерживаем, будем его реализовывать. Речь идет не только о сотрудничестве в области образования, подготовки кадров, но также о создании в рамках консорциума делового совета, который, в том числе, будет выносить рекомендации, каким образом в каждой конкретной локации можно максимально эффективно добывать сырье и вовлекать его в переработку. <….> Входят на сегодня 42 африканских страны", - сказал Литвиненко.

Уточняется, что эти страны представят порядка 130 африканских вузов, НИИ, геологических комитетов, а также министерства природных ресурсов, нефти. В задачи консорциума войдет повышение экономической интеграции через индустриальные проекты, в том числе, поиск и разведка полезных ископаемых, оценка запасов, анализ состояния месторождений, передача российского опыта, экспертная оценка пилотных проектов. Также соглашение предусматривает разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов, занятых на производстве, на основе наработок Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

Консорциум подразумевает разработку и апробацию модельных законов в сфере управления недропользованием с упором на государственное регулирование. Отмечается, что Россия также готова сотрудничать с партнерами из Африки в сфере подготовки кадров высшей категории, в том числе через систему грантов ЮНЕСКО, формирования новых знаний для дальнейшего технологического прогресса, создавать совместные научные коллективы.

Как сообщил во время открытия заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, в соответствии с концепцией внешней политики Российской Федерации, сотрудничество со странами африканского континента является для России важным, как и в Советском Союзе. Общее число выпускников из стран Африки, окончивших советские, российские вузы за прошедшие 60 лет превысило 310 тыс. человек. Сейчас в российских университетах учатся порядка 35 тыс. студентов из африканских стран.

"Всего год назад возникла идея о создании консорциума, и в эти дни вы уже подписываете соглашение. Проделана огромная работа, открываются большие перспективы. Министерство науки и высшего образования России приветствует создание консорциума, приветствует подписание документа. Эта крайне важное событие в целом для развития российско-африканского сотрудничества", - сказал он.

О конгрессе

Международный конгресс "Африка ищет решения" проходит в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II. Со стороны Африки свое прибытие подтвердили свыше 100 руководителей ведущих вузов, представители исполнительной и законодательной власти, крупного бизнеса из более чем 25 государств, всего порядка 1 тыс. иностранных гостей. Участники конгресса обсуждают вопросы повышения экономической интеграции, разработку законов в сфере управления недропользованием с акцентом на государственное регулирование, разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов.