Создана конструкция дорожного полотна с защитой от образования ям

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) дополнили конструкцию дорожного покрытия специальной сеткой, предотвращающей образование ям на стыке слоев из разных типов материалов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авторы изучили механизмы просадки дорожного полотна и выяснили, что ямы образуются на стыке жестких и облегченных элементов автодорог, которые соединяются недолговечным материалом в виде пешеходных плит. Под действием крутящего момента, передаваемого от колес на покрытие, в этих местах возникает повышенная нагрузка и асфальтобетонное покрытие преждевременно выходит из строя.

"Чтобы уменьшить этот эффект, <…> [авторы] спроектировали конструкцию соединения двух типов дорожных одежд на участке их стыка. Для этого они использовали между слоями геосинтетическую решетку - строительный материал, который состоит из скрепленных между собой в виде сот полимерных лент. Этот материал позволяет равномерно распределить силы от внешних нагрузок, вызываемых при проезде автомобиля", - говорится в сообщении.

Ученые рассчитали уровень нагрузки, который может выдержать новый элемент дорожного полотна. По словам профессора кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ Альберта Бургонутдинова, результаты подтвердили эффективность способа соединения разных типов материалов, составляющих конструкцию дорожного полотна.

"[Этот способ] эффективно защищает их от воздействия автомобилей, тем самым увеличивая срок службы дорожного покрытия и исключая риски потери управления транспортным средством водителями", - заключил ученый.

Разработка была использована для укрепления одного из участков автодорог в Приволжском федеральном округе, уточнили в вузе. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".