Исследователи выяснили влияние социнтеграции на успеваемость студентов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исследователи выяснили, что социальная интеграция по-разному влияет на академическую успеваемость мужчин и женщин, студентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Социальная интеграция по-разному влияет на академические успехи женщин и мужчин. Исследователи из Института образования НИУ ВШЭ изучили связи между академической успеваемостью и социальной интеграцией у 4,5 тыс. молодых россиян. Оказалось, что такая связь гораздо сильнее, чем может казаться на первый взгляд, и для женщин она важнее", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли научные сотрудники Института образования НИУ ВШЭ (Москва) Оксана Михайлова и Софья Докука при анализе данных, которые были собраны в рамках долгосрочного панельного исследования "Траектории в образовании и профессии" (ТрОП), охватывающего около 4,5 тыс. молодых людей из разных регионов России. В данные этого опроса входила, в том числе, информация о том, насколько социально активными были студенты и студентки.

Исследователи воспользовались этими данными для оценки того, как на академические успехи юношей и девушек влияли размеры так называемой "сети доверенных лиц" - группы людей, с которыми человек взаимодействовал в последние шесть месяцев по важным вопросам. В прошлом ученые уже находили свидетельства того, что этот параметр, отражающий уровень социальной интеграции и активности, заметно влиял на успешность человека в работе и учебе.

Руководствуясь этой идеей, исследователи сопоставили размеры "сети доверенных лиц" с различными показателями успеваемости студентов, в том числе с их оценками в университете, баллами ЕГЭ и результатами разных тестов. Это сравнение указало на то, что увеличение размеров сети доверенных лиц на одного человека у мужчин повышает их успеваемость на 1,8 пункта, тогда как у женщин этот прирост был значительно выше - на 4,9 пункта.

"Можно также предположить, что юноши чаще находят поддержку в учебе у одноклассников или учителей. Девушки же сталкиваются с недостатком поддержки в учебных заведениях. Они могут испытывать больше сомнений и страхов в отношении предметов, где существуют гендерные стереотипы. Все это заставляет девушек искать помощь и поддержку в других местах. Так, близкие отношения помогают им преодолеть эти сложности и страхи", - объясняет одна из авторов исследования, научный сотрудник Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Оксана Михайлова.

Об исследовании

Исследование выполнено в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ "Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире", который реализуется по программе "Приоритет-2030".