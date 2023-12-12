ФСТ в 2024 году поддержит шесть проектов в сфере беспилотных авиасистем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ) поддержит в 2024 году не менее шести проектов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил ТАСС управляющий директор фонда Арсений Розинский.

Ожидается, что все они будут связаны с беспилотными авиационными системами, среди рассматриваемых разработок - конвертопланы, энергоустановки для дронов и технологии 3D-печати для прототипирования.

"На следующий год запланировано финансирование не менее шести проектов. Поддержка каждого из них составит в среднем 260 млн рублей. Все они будут связаны с беспилотными авиационными системами", - сказал Розинский.

Он отметил, что для получения поддержки разработчикам необходимо подтвердить высокую стадию технологической готовности продуктов и потенциал востребованности продукции на рынке. Представитель фонда также сообщил о планах по созданию в 2024 году не менее четырех субфондов, которые позволят привлекать для поддержки проектов частные средства. Ожидается, что средний размер сделки составит 60 млн рублей и выше.

"Направления [поддержки] - различные. Исходим из того, что одним из основных приоритетов является развитие сферы БАС. Помимо этого, планируем развивать смежные направления - от робототехники и радиоэлектроники до big data и искусственного интеллекта", - пояснил ТАСС Олег Романенко, заместитель генерального директора АО "Корпорация Попов радио".

О фонде

Фонд поддержки проектов НТИ и АО "Корпорация Попов радио" учредили Фонд суверенных технологий в декабре 2022 года. Он был создан в виде инвестиционного товарищества в рамках проекта "Венчурное финансирование НТИ". Размер инвестиционных обязательств ФСТ составляет 6,4 млрд рублей. Фонд будет функционировать до 2032 года. В качестве приоритетных отраслей для инвестирования были выбраны беспилотная авиация и доставка грузов, биотехнологии, космос, микро- и радиоэлектроника, технологии беспроводной связи и другие.

Представители ФСТ в августе подписали меморандумы о создании совместных венчурных фондов с несколькими партнерами, в числе которых Промсвязьбанк, Фонд перспективных исследований, компания "Транспорт будущего". В планах ФСТ создание около 10 субфондов для увеличения размеров общего финансирования и количества поддерживаемых проектов. Работа фонда призвана укрепить возможности венчурной индустрии и повысить уровень технологического суверенитета РФ.