{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открыты свидетельства существования двух подтипов лимфомы Ходжкина

Ученые совершили открытие благодаря созданию методики, которая позволяет медикам извлекать обрывки ДНК раковых клеток из крови пациентов с опухолями и расшифровывать их структуру

ТАСС, 11 декабря. Американские молекулярные биологи впервые изучили структуру ДНК клеток лимфомы Ходжкина, полученных от большого числа пациентов, что помогло открыть свидетельства существования двух подтипов этого рака лимфатической системы с разными механизмами развития. Об этом сообщила пресс-служба Стэнфордского университета.

"Мы использовали методы из нейросетевых методик обработки естественных языков человека для выявления двух подтипов лимфомы Ходжкина. Затем мы использовали несколько других подходов для выявления клинических и биологических черт этих подтипов рака, а также подтвердили их существование в других группах пациентов, - заявил научный сотрудник Стэнфордского университета (США) Мохаммад Эсфахани, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает Эсфахани, первый подтип лимфомы Ходжкина возникает в результате появления нескольких мутаций в генах, связанных с ростом клеток и развитием воспалительных процессов. Его носителями является около 50-60% пациентов, большинство из которых - молодые люди. Данная вариация опухоли отличается относительно низким уровнем агрессивности, около 85-90% больных успешно избавляются от всех следов рака после терапии.

Вторая разновидность этих опухолей возникает в результате появления копий некоторых участков хромосом или их случайного удаления из ДНК клеток. Данная форма лимфомы Ходжкина поражает около 40-50% пациентов. Она может возникать как у молодых, так и у людей в возрасте, пациенты успешно избавляются от рака примерно в 75% случаев.

Исследователи совершили это открытие благодаря созданию методики, которая позволяет медикам извлекать обрывки ДНК раковых клеток из крови пациентов с опухолями и расшифровывать их структуру. Это особенно актуально для лимфомы Ходжкина, на долю чьих клеток приходится лишь 1% от общей массы новообразований, внутри которых они растут. Используя этот подход, ученые изучили структуру генома опухолевых клеток у 366 пациентов, проходивших курс химиотерапии от лимфомы Ходжкина.

Последующий анализ ДНК указал на существование двух подтипов опухолей, а также помог ученым выявить ранее неизвестные мутации в рецепторах, распознающих молекулы сигнальных белков IL-4 и IL-13. Эти "опечатки" в ДНК играют важную роль в работе цепочек генов, связанных с ростом и того, и другого подтипа лимфомы Ходжкина, что делает их особенно интересными для разработки препаратов, избирательно подавляющих все вариации данной разновидности рака, подытожили исследователи.

Теги
США
В Кузбассе создали тренажер для мозга после операций на сердце
Он представляет из себя планшет, который генерирует задания
Читать полностью