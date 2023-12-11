Ученые в Дубне установили гигантский магнит на линию пучка коллайдера

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне впервые выполнили одну из важнейших операций по созданию многоцелевого детектора MPD - установили сверхпроводящий магнит весом около 800 тонн на линию пучка элементарных частиц коллайдера NICA. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Многоцелевой детектор MPD, один из двух детекторов ускорительного комплекса NICA, создаваемый в ОИЯИ, предназначен для экспериментов в области ядерной физики, связанной с изучением особенностей рождения частиц в протон-протонных, протон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях. Сверхпроводящий магнит позволяет формировать магнитное поле высокой однородности. Благодаря этому достигается корректная (не искаженная) траектория частиц в коллайдере.

"Путь из паркового положения в положение пучка, длиной около 10,5 м, был разбит на несколько этапов по полтора метра. Смещение магнита с его электронной платформой по специальным рельсам шло со скоростью 3 мм в секунду", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил заместитель главного инженера Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, главный конструктор проекта NICA/MPD Николай Топилин, весь процесс перемещения детектора идет намного быстрее, чем в ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям), где перемещение занимает примерно 10 минут, а подготовка к очередному шагу - около двух часов.

В положении на уровне пучка магнит установлен с высокой точностью, а затем возвращен в исходное положение для завершения монтажа оборудования. На первое место ученые ставят плавность перемещения огромной конструкции: вес магнита с 70-тонной катушкой, с учетом всего перемещаемого оборудования, достигает 800 тонн, а в полностью собранном виде превысит и тысячу тонн. И поскольку таких передвижений будет еще немало (для обслуживания, ремонта, модернизации), скорость выполнения операций также весьма ценится.