В Кузбассе создали тренажер для мозга после операций на сердце

ТАСС, 11 декабря. Специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник научно-образовательного центра "Кузбасс") разработали уникальный тренажер, который помогает пациентам восстанавливать когнитивные функции мозга: память и внимание. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, эти функции часто страдают после операций на сердце.

"Это первое в России устройство подобного рода для реабилитации кардиологических пациентов, перенесших хирургическое вмешательство в условиях искусственного кровообращения. Зачастую такой вид операций имеет высокий риск ишемического повреждения мозга", - отметили в пресс-службе.

По имеющейся статистике, частота развития послеоперационных когнитивных расстройств может достигать 80% в зависимости от особенностей операции и критериев диагностики. В раннем послеоперационном периоде медики стремятся давать больным умственные тренировки, основанные на принципе многозадачности.

Новый тренажер представляет из себя планшет, который генерирует задания. Пациенту предлагается одновременное выполнение нескольких задач - зрительно-моторной и когнитивных. Он должен выбрать цветные прямоугольники и параллельно с этим придумывать способы необычного использования показанных предметов (например, кирпича, газеты, линейки). Свои идеи пациент проговаривает вслух.

"Когда мы используем мультизадачный компьютерный тренинг, то в процесс вовлекается множество нейронных модулей. Наша разработка помогает показать человеку, насколько значимо максимально нагружать свой мозг, чтобы восстановить его функции после кардиохирургического вмешательства", - рассказала заведующая лабораторией нейрососудистой патологии Ольга Трубникова.

В ближайшее время планируется клиническая апробация устройства в группе пациентов из 50 человек, перенесших операцию на сердце с искусственным кровообращением, у которых диагностированы умеренные и легкие послеоперационные когнитивные нарушения. После выписки тренажер будет выдан им для продолжения реабилитации, а через три недели пациентов снова пригласят на прием. Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс" создан в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты".