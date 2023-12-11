Археологи раскопали в Петербурге остатки допетровских сооружений города Ниена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в Санкт-Петербурге завершили раскопки на территории выявленного объекта археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта-2)", где нашли остатки допетровских улиц, сооружений и более 50 предметов той эпохи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"В настоящее время археологические раскопки завершены, ИИМК РАН направил информацию в КГИОП для внесения изменений в учетную документацию об объекте культурного (археологического) наследия "Центральная часть города Ниена (Охта-2): культурный слой". Площадь раскопа составила более 8 тыс. кв. м. В июле - ноябре 2023 года исследованы культурные слои нескольких хронологических этапов. Наиболее ранние находки относятся к первой половине XVII века - времени, когда территория находилась в составе Шведского государства - остатки нескольких незаглубленных построек и следы различных этапов межевания территории: частоколы, загородки и прочее", - говорится в сообщении.

В центральной части раскопа обнаружены остатки фортификационных сооружений - рва и земляного вала, облицованного дерновой стенкой, по которой шла внешняя граница Ниена во второй половине XVII века. К этому же времени относятся остатки деревянных построек, найденные за пределами Ниена. Как отметили в комитете, особый интерес с точки зрения археологов представляют остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века, расположенной в центральной части раскопа. Ученые предположили, что это были провиантские склады.

В этом месте найдены также остатки незаглубленных деревянных построек начала XVIII века, появившиеся уже после основания Санкт-Петербурга, а также "свидетельства корабельного строительства". Ко второй половине XVIII - началу XIX века относится формирование сети улиц и окончательная планировка территории. В пределах раскопа исследованы остатки двух мощеных улиц.

"В процессе работ получено более 50 тыс. элементов археологического материала, часть которого, представленная преимущественно неинформативными стенками керамических сосудов Нового времени и средневековья, закопана на месте работ", - сообщили в КГИОП.

Петербургские земли до Петра I

История поселений на территории современного Петербурга на берегах рек Охты и Невы в общей сложности насчитывает более 7 тыс. лет. Около 1300 года здесь появилась шведская крепость Ландскрона, впоследствии взятая войсками Новгородской Республики. Позже русские построили здесь поселение Невское устье, но в ходе русско-шведских войн эти земли вместе с жителями вновь отошли к шведской короне. В XVII веке в этом месте возникли город Ниен и шведская крепость Ниеншанц. Именно Ниен и Ниеншанц были взяты Петром I в 1703 году, а вместо них на берегах Невы был основан Санкт-Петербург.