Ученые в Петербурге выяснили, как ковид поражает легкие у детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) исследовали ткань легких детей, пораженную COVID-19, и установили, что заболевание в первую очередь повреждает эндотелий сосудов. Результаты работы позволят разрабатывать более эффективные препараты для детей, сообщила на пресс-конференции в ТАСС соавтор исследования, ассистент кафедры патологической анатомии университета Вероника Галичина.

"В мировых публикациях не было данных, говорящих об особенностях проявления коронавирусной инфекции именно у детей, был ряд работ, посвященных патологии у взрослых. <...> Мы выявили, какие структуры в легком страдают в первую очередь и насколько, каким путем гибнут клетки в легком под действием коронавируса, что происходит с сосудами в легком, и мы считаем, что эти данные могут помочь при разработке <...> препаратов, которые будут защищать сосудистую стенку от вирусного воздействия", - сказала она.

По словам специалиста, исследование началось в 2020 году, ученые изучили ткань легких детей, которые скончались от последствий коронавирусной инфекции. В результате удалось установить, что COVID-19 в первую очередь негативно воздействует на эндотелий микрососудов легкого, их гибель приводит к тому, что клетки органов и тканей перестают получать кислород и питательные вещества. Все это может приводить к синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) и смерти пациента.

"Работа опубликована в швейцарском журнале и включена в список последних достижений в области молекулярных исследований ковида", - сказал ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, отметив, что сейчас ученые проводят сравнительный анализ течения заболевания у взрослых и детей.