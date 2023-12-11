Эксперты: цифровые игры малоэффективны для устойчивого развития самоконтроля у детей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Психологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова изучили влияние цифровых игр на развитие у детей навыков саморегуляции (самоконтроля), способствующих, в частности, более успешному обучению. Результаты экспериментов показали, что эффект от них носит краткосрочный характер, а устойчивый результат дают традиционные игры, в которых ребенок примеряет на себя роль взрослого, сообщила пресс-служба вуза.

По данным МГУ, в последние годы дети используют цифровые устройства в среднем более трех часов в день. При этом для развития детей родители и педагоги все чаще применяют цифровые игры. Авторы работы провели эксперимент с участием 136 детей, чтобы сравнить способность этого инструмента влиять на развитие у детей навыков саморегуляции - умения контролировать свое психологическое состояние. Это качество исследователи связывают, например, с более высокими шансами детей быть успешными в учебе. В рамках исследования одна из групп испытуемых в течение 3 месяцев играла в цифровые игры, другая - участвовала в традиционных сюжетно-ролевых играх, в которых дети примеряли на себя роль взрослых.

"Результаты эксперимента показали, что, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе цифровые игры положительно повлияли на развитие саморегуляции, в долгосрочной перспективе данный эффект оказался неустойчивым. В то же время сюжетно-ролевая игра показала устойчивый положительный эффект для развития всех компонентов саморегуляции у дошкольников", - уточнили в пресс-службе МГУ.

Для оценки долгосрочного эффекта ученые провели тестирование через 4 месяца после окончания занятий. По словам заведующего кафедрой психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ Александра Вераксы, авторы сравнивали развитие у участников разных видов игр таких компонентов саморегуляции, как зрительная рабочая память, слухоречевая рабочая память, а также когнитивная гибкость и поведенческий сдерживающий контроль.

"Полученные результаты дают основание полагать, что именно сюжетно-ролевые игры обеспечивают качественный сдвиг в психическом развитии детей", - сообщили в вузе.

Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Early Childhood.