Экспедиция СО РАН нашла рыбу по ДНК в считавшемся безрыбном озере

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае успешно применила поиск рыбы по ДНК и нашла ценные виды в озере, считавшемся безрыбным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Даже на небольшой выборке получены первые важные результаты. Например, озеро Ветреное, относящееся к поясу умеренного воздействия, было исследовано стандартными орудиями лова - 55 м сетей, экспозиция 15 часов, все как положено. Ихтиологический материал в уловах отсутствовал, озеро следовало объявить безрыбным. Но применение новейших методов, анализ экосистемной ДНК обнаружил в озере присутствие двух ценных видов рыб", - заявил завкафедрой Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в этом году одним из участников экспедиции была опубликована первая в мире обзорная статья, посвященная применению молекулярно-генетических методов в исследованиях биоразнообразия рыб. Эти новейшие методы были применены в 2023 году пока в ограниченном объеме ввиду высокой стоимости наряду с традиционными сетями. Было использовано оборудование Центра коллективного пользования СО РАН.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.