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Специалисты Института океанологии РАН изучат глубоководные течения западной Атлантики

Продолжительность работ в экспедиции составит 80 суток

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН на борту научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" отправилась из Мурманска на изучение глубоководных потоков Атлантики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.

"Продолжительность работ в экспедиции вместе с переходами к полигонам составит 80 суток. Экспедиция завершится 25 февраля в Калининграде. Ученые планируют изучить глубоководные потоки антарктической донной воды, на сегодняшний день недостаточно исследованные в отличие от поверхностных течений, мониторинг которых можно выполнять при помощи спутников. Предполагается провести измерения в западной тропической Атлантике в разломе Вима в Северо-Атлантическом хребте и подводном канале Видал. Последний канал промыт потоком антарктической донной воды и очень мало исследован", - говорится в сообщении.

Информация об этой части океанской трехмерной циркуляции требуется для понимания процессов, происходящих в наибольших (абиссальных) глубинах океана, а данные измерений нужны в качестве входных данных для глобальных моделей циркуляции океана. Современные глобальные численные модели океанской циркуляции для исследования климата и прогноза изменчивости имеют горизонтальное разрешение около 10 км, тогда как ширина абиссальных каналов, планируемых к изучению в ходе настоящей экспедиции, составляет 8-10 км. Таким образом, разрешение глобальных моделей не позволяет адекватно моделировать потоки в узких каналах, что обуславливает необходимость проведения экспериментальных измерений.

"В ходе выполнения работ учеными будут применены комплексные подходы, позволяющие сочетать традиционные методы измерений и новые технологии учащенного расположения станций с интервалом 1-3 км в узких глубоководных каналах с крутыми склонами донной топографии. Результаты позволят оценить и создать практические возможности для корректного прогнозирования взаимодействий между гидросферой и топографией дна океана, а также влияния потока донных вод на среднее состояние океана и его изменчивость, что влияет на климат нашей планеты", - уточнили в ИО РАН.

Помимо Института океанологии в работе принимают участие ученые из Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН, Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН.

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