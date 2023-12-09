Участники олимпиады "Иннагрика" создали инновационные технологии для нужд АПК

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Финалисты всероссийской олимпиады "Иннагрика", итоги которой подвели в Нижнем Новгороде, разработали для нужд агропромышленного комплекса (АПК) страны новые бактериальные удобрения, методы производства белков молока, а также технологии выведения засухоустойчивых культур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Иннопрактика".

"В Нижнем Новгороде на площадках Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета прошел финал Всероссийской олимпиады по агрогенетике для школьников старших классов "Иннагрика". 120 участников мероприятия со всей страны предложили практические разработки для нужд АПК - новые бактериальные удобрения, технологии выведения засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, экономически привлекательные методы производства белков молока и другие", - отмечается в сообщении.

Одна из разработок участников олимпиады - зеленые технологии для защиты рапса. Школьники предложили использовать в качестве замены традиционных пестицидов наночастицы серебра и доказали эффективность этой технологии. Это важное решение, потому что рапс подвержен бактериальным инфекциям, которые могут серьезно влиять на урожайность.

Еще одно предложение - производство удобрений на основе бактерии с фосфатмобилизующими свойствами. Это позволит сельхозкультурам получать больше ценных веществ и быстрее расти. Удобрение можно применять в сочетании с химическими добавками или самостоятельно.

Заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко считает, что участники "Иннагрики" уже сегодня предлагают подходы и технологии, которые можно смело дорабатывать в ведущих лабораториях и R&D центрах страны, а затем тиражировать и внедрять в производство. "Олимпиада и сопряженные с ней обучающие программы позволяют приводить в АПК талантливых молодых людей, будущую элиту агротеха и аграрной науки", - приводятся слова Авдеенко в сообщении.

В 2023 году к научно-методическому сопровождению олимпиады "Иннагрика" присоединились эксперты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и научно-технологического университета "Сириус".

Об олимпиаде

"Иннагрика" - Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов. Ее целями являются повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК. Олимпиада проходит в три этапа: отборочный тур - в формате онлайн-тестирования, полуфинал и финал - в формате очных интенсивов на базе научных центров. Организаторами олимпиады выступают Минобрнауки РФ, Минсельхоз РФ, компания "Иннопрактика", НИЦ "Курчатовский институт" и Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. И. Тимирязева.