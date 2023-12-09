В Москве создадут экспертную группу для исследований экосистемы нацпарка "Лосиный остров"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Экспертную рабочую группу из биологов, экологов, специалистов по лесному делу для научных исследований экосистемы нацпарка "Лосиный остров" создадут при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель ведомства Юлия Урожаева.

"Мы планируем создать рабочую группу из экспертов - биологов, экологов, - которые нам будут помогать реализовывать эти [просветительские] мероприятия, оценивать тот набор мер и действий, которые мы будем планировать делать", - сказала Урожаева.

По ее словам, город планирует активно продолжать развивать просветительские программы. "Наши программы на остальных территориях за прошлый год посетили более 600 тыс. человек. Думаем, что, конечно, Лосиный остров" станет тоже важным центром просвещения и экологического образования", - отметила руководитель департамента.

Урожаева подчеркнула, что столичная часть "Лосиного острова" является частью экосистемы города. "Жители активно посещают "Лосиный остров". По нашим оценкам, до 3 млн людей в год занимаются в этом парке спортом, бегом, отдыхают, гуляют с детьми. Москва масштабно финансирует аналогичные программы "Лосиного острова". И сейчас то, что установлено постановлениями [правительства РФ], это юридическое закрепление сложившегося статуса кво, сложившейся ситуации", - добавила она.

Спикер пояснила, что для столицы важны принятые документы. "Мы продолжим заниматься ровно теми мероприятиями, которые до этого помогали реализовывать на территории национального парка, но также можем более масштабно вести научную программу. <...> Мы делаем это на других территориях города: по изучению экосистемы, по влиянию экосистемы. Потому что такой большой массив леса, безусловно, имеет экологическое значение для всей территории города", - резюмировала глава профильного департамента столицы.

Передача полномочий

Председатель РФ Михаил Мишустин 6 декабря подписал два постановления правительства РФ, которые регламентируют передачу российской столице отдельных полномочий Министерства природных ресурсов и экологии РФ в области организации, функционирования, охраны и использования части территорий нацпарка "Лосиный остров" и его охранной зоны в границах Москвы, а также правила согласования на части территории нацпарка в границах столицы объектов капитального строительства. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 9 декабря.

Постановления правительства РФ уточняют и закрепляют принятое летом 2023 года решение о передаче части территории нацпарка "Лосиный остров" столице. "По факту город будет продолжать то, что делал много лет, и еще дополнит [работу] рядом программ по сохранению и развитию этой территории", - заключила Урожаева.