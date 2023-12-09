В Тамбове планируют запустить серийное производство роботизированных платформ для БПЛА

ТАСС, 9 декабря. Ученые Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина совместно с оборонным заводом "Октябрь" к 2025 году запустят серийное производство универсальной роботизированной платформы базирования малых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС проректор вуза по стратегическому партнерству и развитию предпринимательства Алексей Емельянов.

"Около года нужно, чтобы пересобрать установку стремясь к максимальному импортозамещению компонентов, подготовить техническую документацию, провести регламентные испытания, в связи с тем, что это же достаточно сложное инженерное устройство. Завод "Октябрь" обозначил, что нашей объединенной команде для выполнения всего комплекса работ потребуется на это около года. То есть, мы можем говорить о готовности перейти к серийному производству в 2025 году", - отметил Емельянов.

Ученые начали работать над проектом в 2020 году. Сейчас благодаря соглашению с заводом разработчики получили возможность максимального импортозамещения агрегатов платформы. Сам "Октябрь" выступит импортозамещающим агентом и производственной площадкой, чтобы проект стал независимым от деталей зарубежного производства и в полной мере реализовывал свой промышленный потенциал для обеспечения национального технологического суверенитета.

Универсальная роботизированная платформа предназначена для построения сетей беспилотного авиационного мониторинга объектов и территорий без участия человека. По словам ректора университета Павла Моисеева, на данный момент ученые разработали методы и алгоритмы управления взлетом и посадкой, регламенты автоматического предполетного и послеполетного досмотра и нейросетевые алгоритмы диагностики беспилотников. Систему можно будет эксплуатировать в различных климатических условиях для решения широкого круга задач. Специалисты университета в коллаборации с академическими и технологическими партнерами на сегодняшний день создали макеты и прототипы автономных роботизированных платформ.