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На востоке Китая обнаружили рисовое поле возрастом порядка 5,5 тыс. лет

Находка специалистов относится к неолитической культуре Хемуду, передает Xinhua

ШАНХАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян рисовое поле, возраст которого составляет от 5,3 тыс. до 5,5 тыс. лет. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Специалисты подсчитали, что его площадь составляет порядка 1 тыс. кв. м. По мнению археологов, данная находка относится к неолитической культуре Хемуду, которая существовала в восточных районах Китая.

На месте раскопок были обнаружены три гряды, девять ям, а также остатки риса и сорняков. В числе находок также канава для орошения и отвода воды и дорога, которая, как полагают ученые, соединяла поле и жилые постройки.

Культура Хемуду была названа по имени населенного пункта в районе города Нинбо (восточная провинция Чжэцзян), где ее впервые обнаружили. Она относится к доисторическому обществу, существовавшему в низовьях реки Янцзы, и известна развитым сельским хозяйством и уникальной архитектурой строений на сваях.

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