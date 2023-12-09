В России создали беспилотники для ледовой проводки и маркировки айсбергов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты "Шершень" мультироторного типа и "Аист" вертикального взлета и посадки (VTOL) разработаны в России. Они будут применяться для ледовой проводки и маркирования айсбергов на Северном морском пути, сообщили ТАСС в компании "Дрон солюшнс".

"Компания разработала гибридный беспилотный летательный аппарат "Шершень" для маркирования айсбергов, его испытания будут проведены в 2024 году совместно с "Совкомфлотом". Кроме того, нами был разработан беспилотный летательный аппарат "Аист" типа VTOL, способный находиться в полете до пяти часов, для задач ледовой проводки", - заявили в организации.

В "Дрон солюшнс" уточнили, что в 2023 году в рамках акселератора "Арктех" компания приняла участие в пилотном проекте в интересах "Совкомфлота" по маркированию айсбергов на Севморпути для обеспечения безопасности движения судов. "В рамках проекта в июле-сентябре 2023 года прошли испытания беспилотника "Шершень" на Северном морском пути в Карском море", - отметили в компании.

По итогам испытаний было принято решение увеличить длительность полета аппарата. "Шершень" сконструирован с генератором и 11-литровым топливным баком, что позволяло ему находиться в полете до трех часов. В ходе испытаний ввиду стечения некоторых обстоятельств один из аппаратов оказался на 150-метровой глубине Карского моря. В дальнейшем нами была проведена работа над увеличением длительности полета беспилотника", - заявили в "Дрон Солюшнс".