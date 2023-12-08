В РФ ученые создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок

САРАТОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали уникальную технологию создания силикатных добавок и наполнителей, которая позволит усовершенствовать производство строительных материалов. Себестоимость получаемых добавок - в несколько раз ниже существующих аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ).

Как отметили в вузе, технология не имеет аналогов в России. Сырьем для нее могут стать отходы промышленных производств.

"В рамках исследования было доказано, что в условиях термолиза синтезированные модифицированные гидросиликаты подвержены самодиспергированию, ранее неизвестному среди гидросиликатов эффекту. Самодиспергирование приводит к образованию силикатных наночастиц и их агрегатов, морфология которых зависит от условий синтеза. Себестоимость получаемых добавок в разы ниже стоимости существующих на строительном рынке аналогов", - приводятся слова автора технологии Евгения Шошина.

По информации СГТУ, разработанная технология позволяет на одном и том же оборудовании получать широкий спектр продуктов. Например, минеральные добавки, ускоряющие схватывание и твердение цемента без ухудшения качества камня, что актуально для монолитного строительства и 3D-печати. Кроме того, благодаря технологии можно получить реологические добавки, применение которых полностью исключает расслаивание бетонных смесей, снижает расход пластификаторов - веществ для придания пластичности бетонных смесей.

"Важно, что сферы применения не ограничиваются строительством. Силикатные наноструктурированные системы могут быть полезны в производстве катализаторов, полимерных композитов, создании систем пожаротушения и водоочистки", - добавили в вузе.

Автором технологии стал доктор технических наук, профессор кафедры "Строительные материалы, конструкции и технологии" Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Евгений Шошин. По разработке получены патенты.