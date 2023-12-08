Ученые выявили отрицательную генетическую связь между долголетием и размножением

ТАСС, 8 декабря. Ученые из КНР и США выяснили, что носители мутаций, повышающих вероятность репродуктивного успеха, значительно реже доживают до 76 лет, чем остальные люди. Это подтверждает популярную гипотезу о наличии генетической связи между старением и фертильностью, сообщила в пятницу пресс-служба американского Университета штата Мичиган (U-M).

"Результаты наших наблюдений являются убедительным аргументом в пользу гипотезы о том, что старение является побочным продуктом эволюции, направленной на раннее начало размножения и максимизацию числа потомков. Естественному отбору все равно, как долго мы живем после завершения размножения, так как жизненная успешность каждого индивида уже фактически на 100% определена к этому времени", - заявил профессор U-M Чжан Цзяньчжи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Еще в 1957 году американский эволюционный биолог Джордж Уильямс выдвинул гипотезу, что в геноме людей и других многоклеточных животных могут скапливаться мутации, ускоряющие наступление старости и негативно влияющие на долголетие. Это будет происходить в том случае, если эти изменения в структуре ДНК значительно повышают шансы на размножение, увеличивают численность потомства или ускоряют его появление на свет.

Профессор Чжан Цзяньчжи и ученые открыли первые свидетельства справедливости этой гипотезы для человеческой популяции при изучении данных, которые были собраны учеными из Великобритании в рамках геномного банка UK BioBank. В его создании приняло участие свыше 276 тыс. добровольцев из числа жителей Британии, сдавших образцы своей ДНК и согласившихся пройти всесторонний медосмотр и ответить на вопросы исследователей.

Эволюционные корни старения

Используя эти данные, ученые определили то, как часто в ДНК участников UK BioBank встречался набор из 583 вариаций генов, предположительно связанных с числом детей, временем появления первенца и началом половой жизни. Эти сведения исследователи сопоставили с тем, как долго жили добровольцы и их родители, а также изучили, как менялось среднее число мутаций, связанных с продолжением рода, при движении от более пожилых к молодым поколениям жителей Британии.

Проведенные профессором Чжаном Цзяньчжи и учеными расчеты показали, что наличие в ДНК добровольцев большого или же среднего числа мутаций, способствующих репродуктивному успеху, значительно снижало вероятность того, что они проживут 76 лет и больше. К примеру, для участников UK BioBank с большим числом подобных вариаций генов этот шанс составлял порядка 80%, тогда как для мужчин и женщин с их малым числом он приближался к 85%.

В дополнение к этому ученые обнаружили, что число вариаций генов, способствующих росту фертильности и снижающих продолжительность жизни, постепенно увеличивается в геноме участников UK BioBank от поколения к поколению. Это указывает на то, что естественный отбор толкает человека в сторону увеличения плодовитости, побочным следствием чего является сокращение продолжительности жизни.

При этом ученые подчеркивают, что изученные ими вариации генов влияют на типичную продолжительность жизни индивида и всего человечества в целом значительно слабее, чем различные социальные и экономические факторы, в том числе качество медицины, вредные привычки и особенности диеты. Тем не менее дальнейшее изучение этих мутаций, как надеются профессор Чжан Цзяньчжи и исследователи, поможет ученым раскрыть, как возникли клеточно-молекулярные механизмы старения.