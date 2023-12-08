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В Финляндии обнаружили новый вид крупных тараканов

Длина его тела превышает 3 см
Дымчато-коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa) Toby Hudson/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Дымчато-коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa)
© Toby Hudson/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Крупный вид тараканов, которые раньше не были замечены в стране, обнаружены в Финляндии. Об этом сообщает Университет Оулу.

Таракан длиной более 3 см был найден в начале декабря в районе Оулу и идентифицирован как дымчато-коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa), пишет университет. Этот вид ранее не регистрировался в стране.

В Финляндии обитают два вида тараканов, а в помещениях чаще всего встречается вид немецких.

Дымчато-коричневый таракан распространен в Австралии, Японии, на юге Северной Америки и в некоторых частях Южной Америки, особенно во влажных и теплых районах, сообщают ученые.

Предполагается, что этот вид тараканов проник в Финляндию через международные перевозки.

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