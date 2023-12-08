Российский научный фонд поддержит 40 разработчиков электроники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги семи конкурсов на гранты, связанные с разработкой отечественной электроники, и принял решение поддержать проекты сорока разработчиков полупроводниковых чипов и прочих электронных устройств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РНФ.

"Поддержку получат 40 организаций. <...> Объем финансовой поддержки Фонда для исследований, нацеленных на решение конкретных задач для заказчиков, составит до 10 млн рублей в год, поддержка прикладных научных исследований составит до 30 млн рублей в год. Максимальный срок выполнения проектов - до трех лет", - говорится в сообщении.

Все семь конкурсов проводились в рамках мероприятий, нацеленных на реализацию стратегических инициатив президента РФ в научно-технологической сфере по направлению "Микроэлектроника". В рамках первой части конкурсов были отобраны заказчики, подготовившие перспективные проекты для реализации, а во второй, итоги которой были подведены на этой неделе, были отобраны исполнители этих предложений.

В число победителей конкурса вошли ведущие российские научные и технологические организации и компании, в том числе НИИ молекулярной электроники (Зеленоград), НИИ микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" (Москва), МГУ имени Ломоносова (Москва), Московский институт электронной техники (Зеленоград), Физико-технический институт имени Иоффе (Санкт-Петербург), Институт физики полупроводников СО РАН (Новосибирск) и многие другие организации.

Отмечается, что коллективные усилия этих исследовательских центров будут нацелены как на разработку технологий, связанных с производством микрочипов, так и на решение других задач. В их числе - создание квантово-каскадных инфракрасных лазеров, компонентов терагерцовой электроники, приборов для производства фотонных интегральных схем, микродисплеев и фотоматриц.