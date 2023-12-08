В Ингушетии исследуют древнейший христианский храм в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые займутся исследованием древнейшего христианского храма Тхаба-Ерды в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов после открытия дня республики на площадке выставки-форума "Россия".

"Мы проводим реставрацию родовых башенных комплексов, они находятся в заповеднике. Там еще есть храм Тхаба-Ерды VIII века. Мы уже хотели его реставрировать, но специалисты в области археологии, этнографии из Санкт-Петербурга сказали, что там очень много [объектов] под землей. Приняли решение, чтобы они дальше изучили, будут исследовать. Затем при полном понимании восстановим этот храм", - сказал Калиматов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации по проведению необходимых работ на территории храма. После создания проекта и экспертного заключения власти определят необходимое финансирование и сроки проведения работ.

Храм расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.