СО РАН заявило, что металлы в почвах под Норильском не препятствуют разнообразию растений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия выяснила, что повышенное содержание тяжелых металлов в почвах Норильского промышленного района не препятствует видовому разнообразию растений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Анализ и сопоставление результатов изучения почв и растений показали, что в наземных экосистемах, находящихся под воздействием объектов Норильского дивизиона, не проявляется статистически значимой связи между содержанием тяжелых металлов в почвах и числом видов растений. Таким образом, тяжелые металлы не являются приоритетным фактором, лимитирующим биоразнообразие растений в экосистемах под воздействием предприятий", - заявил заведующий лабораторией биогеохимии почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр Сысо, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что в целом в Норильском промышленном районе выявлены три природно-техногенных геохимических аномалии. В то же время ученые обнаружили в зонах воздействия предприятий земли, нуждающиеся в реабилитации.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.