Тропические леса Амазонии в Бразилии могут превратиться в саванну

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Тропические леса Амазонии могут превратиться в сухие травянистые саванны в результате изменения климата. Об этом заявил бразильский ученый Карлуш Нобре в интервью агентству Lusa.

"Мы очень близки к точке невозврата, потому что на юге Амазонии сухой сезон стал намного длиннее. Раньше он длился три-четыре месяца. Сегодня - четыре-пять месяцев", - заявил он. По словам ученого, тропический лес "уже стал источником выбросов", поскольку главные "легкие планеты" в бразильских штатах Пара и Мату-Гросу выделили больше углекислого газа, чем поглотили.

7 декабря министр нефти, природного газа и биотоплива Бразилии Пиетру Сампайю Мендеш на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил, что засуха в регионе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки стала одной из самых масштабных за последнее время.

Согласно отчету организации Global Forest Watch Института мировых ресурсов, опубликованному в конце июня, площадь утерянных тропических лесов по всему миру в 2022 году составила около 4,1 млн га - примерно 10% от их общей площади. Отмечается, что в 2022 году каждую минуту тропические леса сокращались на территорию, равную 11 футбольным полям. Согласно оценкам Института, к странам с наибольшим количеством тропических лесов относятся Бразилия (320 млн га), Демократическая Республика Конго (100,2 млн га), Индонезия (84,7 млн га), Перу (67,3 млн га) и Колумбия (53,4 млн га).