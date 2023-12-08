В Помпеях обнаружили древнюю пекарню, где трудились рабы

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Итальянские археологи в ходе раскопок в археологическом комплексе Помпеи - античном городе, погибшем в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., - обнаружили помещение, которое, по всей видимости, являлось пекарней, где трудились рабы.

Как отмечает музей в своем сообщении, во время раскопок ученые нашли дом, который разделен на жилую часть, украшенную фресками, и производственное помещение - пекарню. Речь идет о тесной комнате с маленькими окнами, на которых когда-то были установлены железные решетки. В полу вырыты углубления для координации движения ослов, которые ходили вокруг жерновов "часами с завязанными глазами".

"Это пространство, в котором мы должны представить себе людей подневольного статуса, чью свободу передвижения владелец счел необходимым ограничить <...> Это самая шокирующая сторона древнего рабства, лишенная доверительных отношений и обещаний освобождения, где все сведено к грубому насилию, и это впечатление полностью подтверждается тем, что на малочисленных окнах были установлены железные решетки, - прокомментировал находку директор Археологического парка Габриэль Цухтригель. - Иконографические и литературные источники <...> свидетельствуют о том, что жернова обычно двигала пара - раб и осел. При этом раб, помимо того, что толкал жернов, должен был подгонять животное, следить за процессом помола, добавлять зерно и собирать муку".

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 годы до н.э.). Раскопки города продолжались на протяжении XVIII и ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения этого древнеримского города сформировались принципы современной археологии. Помпеи - всемирно известный археологический музей, один из самых посещаемых в Италии, входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.