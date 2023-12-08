Российский институт изучит запасы рыб и ракообразных у берегов Африки в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в середине 2024 года организует Большую африканскую экспедицию для изучения запасов рыб и ракообразных у берегов материка. Полученные результаты позволят сделать прогнозы относительного возможного промысла и дать рекомендации по эффективному освоению водных биоресурсов, в том числе и российскими рыбаками, сообщил ТАСС директор ВНИРО Кирилл Колончин.

"Исследования в рамках Большой африканской экспедиции, которая начнется в середине 2024 года, будут комплексными. Будут сделаны оценки величин биомасс и численности рыб и ракообразных, оценки количества молоди. Подсчет численности молоди рыб поможет оценить состояние рыбных популяций на перспективу. Будут изучаться особенности их биологии, распределения, динамики запасов в зависимости от океанологических и гидрохимических условий, характеристики экосистемы, кормовая база и многое другое", - сказал Колончин, отметив, что полученные научные данные будут использованы для рекомендаций прибрежным странам по разработке политики в области рыболовства.

Большая африканская экспедиция объединит в себе две экспедиции, каждая из которых продлится более года. Исследования охватят огромные акватории в районах более 10 стран западного африканского побережья от Марокко до Анголы, а также западной части Индийского океана у берегов Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия. Научные группы будут состоять из специалистов различных направлений и меняться на определенных этапах рейса. Это ихтиологи, гидрологи, гидрохимики, акустики, гидробиологи, специалисты промышленного рыболовства. "Мы будем привлекать специалистов из различных филиалов ВНИРО, проработаем вопрос участия специалистов Российской академии наук. Мы также намерены связаться с научными организациями африканских стран, где планируется проведение исследований для установления соответствующих контактов и подготовки научно-исследовательских работ в конкретной стране", - отметил Колончин.

Он пояснил, что подобные по масштабу и целям исследования российские ученые не проводили уже несколько десятков лет. "В результате экспедиции будут значительно укреплены позиции России при защите интересов российского рыболовства в рамках межправительственных соглашений России с прибрежными африканскими странами, а также позиции по научно-техническому сотрудничеству ВНИРО с научно-исследовательскими институтами и центрами всех стран, где будут выполнены исследования", - подчеркнул глава ВНИРО.

Интересы российских рыбаков

Колончин отметил, что нет ничего удивительного в том, что российские ученые заинтересовались исследованиями у берегов Африки. Это обусловлено высокой биологической продуктивностью прибрежных вод, которые являются исторически традиционным районом российского рыболовства. По его словам, в настоящее время рыбодобывающие суда из России ведут пелагический промысел в районах Марокко и Мавритании, где ежегодно добывается более 100 тыс. тонн пелагических рыб (сардина, ставрида, скумбрия) и есть потенциал для наращивания его масштабов. Кроме района Северо-Западной Африки, перспективное значение могут иметь биологические ресурсы прибрежных стран Восточной Африки и Индийского океана, в частности Мозамбика, Мадагаскара, Маврикия. Также для российского промысла интерес могут представлять районы около Эритреи и Омана.

"Планы Росрыболовства по увеличению вылова в зонах африканских стран озвучены на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Увеличение вылова может быть в том случае, если российские рыбаки заинтересуются ресурсами какого-то региона. Наша задача - дать им научно обоснованные, достоверные оценки состояния запасов рыб и ракообразных, а затем дать рекомендации, в том числе на перспективу, относительно рыбохозяйственного потенциала того или иного района с учетом сроков, районов и локальных мест концентраций различных видов водных биоресурсов", - отметил Колончин.

Он обратил внимание на возрастающую международную конкуренцию за возможность доступа к водным биоресурсам Африки. Активную экспансию в африканские районы стремятся осуществлять рыбаки ЕС, Турции и некоторых других стран. Если в 1960-е и 1970-е годы прошлого столетия ловить рыбу в африканских водах можно было в режиме свободного доступа, то после введения в мировую практику исключительных экономических зон вести промысел стало возможно только при условии сотрудничества с прибрежными странами.

"В современных реалиях важным, часто обязательным условием сотрудничества в области рыболовства является выполнение научных исследований. Мы считаем, что проведение планируемых экспедиций будет значимым фактором для сохранения возможности эффективной и рациональной эксплуатации сырьевых биологических ресурсов отечественным флотом. Предстоящие экспедиции с учетом их масштабов и научной значимости будут иметь принципиально важное значение для укрепления позиций Российской Федерации не только в районах непосредственных исследований, но и в целом в Мировом океане. Экспедиции станут "научным катализатором" активизации деятельности России на международной арене", - заключил глава ВНИРО.