Астрономы и антропологи предложили объявить начало новой геологической эры на Луне

ТАСС, 8 декабря. Международный коллектив антропологов и астрономов подготовил предложение объявить о начале лунного антропоцена - новой геологической эры в истории Луны. Открытое письмо авторов идеи опубликовано в журнале Nature Geoscience.

"Эта идея является продолжением дискуссий о земном антропоцене, который уже наступил или в относительно недавнем прошлом, или же десятки или сотни тысяч лет назад. Аналогичным образом, мы выдвинули предложение о том, что лунный антропоцен уже начался", - заявил научный сотрудник Университета штата Канзас (США) Джастин Голомб, чьи слова приводит пресс-служба американского Университета штата Канзас.

По мнению большого числа геологов, экологов и антропологов, на Земле несколько столетий или даже десятков тысяч лет назад началась новая геологическая эра, так называемый антропоцен. Причиной его начала послужила деятельность человека, в результате которой началось новое, шестое массовое вымирание животных и растений, а в недрах Земли появились новые минералы и даже элементы, такие как плутоний.

Голомб и его единомышленники выдвинули предложение также объявить о начале антропоцена на Луне. Это связано с наличием большого числа артефактов человеческого происхождения на поверхности Луны, в том числе следов ног астронавтов и колес "Лунохода-2", а также с появлением сразу нескольких кратеров в результате падений различных научных зондов и отработавших ступеней ракет на естественный спутник Земли.

В частности, подобные выемки возникли на поверхности Луны в результате падения американского зонда "Рейнджер-6" в 1964 году, отработавшей ступени ракеты "Сатурн-4" миссии "Аполлон-13" (1970 год), израильского посадочного модуля "Берешит" (2019 год), который доставил на Луну колонию земных беспозвоночных-тихоходок, а также российской "Луны-25" (2023 год). Все эти события оставили хорошо заметные следы, которые сохранятся в геологической истории Луны.

Как надеются Голомб и его коллеги, всеобщее признание начала лунного антропоцена поможет разрушить сложившийся в последние десятилетия стереотип о том, что облик Луны и ее геологические характеристики фактически не меняются с течением времени. По мнению ученых, это особенно важно с учетом начавшейся всемирной гонки по изучению и колонизации Луны, а также освоению ее природных ресурсов. Все эти формы активности человека могут еще сильнее изменить облик Луны, отмечают исследователи.