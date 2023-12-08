В НИИ Пастера разрабатывают тест-системы для выявления актуальных в Африке вирусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге ведут разработку порядка 10 тест-систем для выявления вирусов, актуальных для Африки, Южной Америки и Азии, сообщил ТАСС заместитель директора института Владимир Дедков.

По словам специалиста, сейчас ученые работают над системами для определения вирусов Нипах, Хендра, Конго-крымской геморрагической лихорадки, Мачупо, оспы обезьян, а также возбудителя брюшного тифа, клещевого энцефалита и полиовируса. Половина из них уже прошла клинические исследования и готовится к регистрации.

"Мы много разрабатываем [тест-систем], можем делать это быстро, не все это нужно у нас в стране, но за счет того, что мы международная организация, то иногда мы разрабатываем то, что актуально в тропических странах. Это особо опасные вирусы, которые актуальны для Африки, Южной Америки и Азии", - сказал он в кулуарах IV Международной научно-практической конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".

"В рамках деятельности Роспотребнадзора мы выезжаем для исследований в другие страны, поэтому хорошо иметь разработки, также не исключен вариант завоза вируса в страну. У нас эти разработки есть, и если завтра что-то произойдет, то мы сможем взять их и использовать", - заключил он.

Исследование коллективного иммунитета

Как рассказал ТАСС директор НИИ им. Пастера академик РАН Арег Тотолян, в институте завершается лабораторный этап пилотного проекта по исследованию коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям, в числе которых корь, краснуха, паротит.

"В Петербурге 3,3 тыс. волонтеров приняли участие, а в Ленобласти на 200 человек больше, суммарно немного не хватило до 7 тыс. Сейчас находится на стадии завершения лабораторная часть [исследования]", - сказал он, отметив, что исследование важно для понимания актуальной эпидемиологической обстановки и проведения необходимых мероприятий.

По словам ученого, при масштабировании проекта на всю территорию России придется разрабатывать индивидуальные подходы, так как каждый регион имеет свою специфику. "В идеале мы стремимся к тому, чтобы это работало как часы, и мы имели возможность мониторить любую инфекцию, которая представляет интерес на текущий момент времени", - сказал он.

О старте исследования в институте сообщили в начале сентября. Тестирование жителей Петербурга и Ленобласти проводилось на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е. В основу работы легла технология, разработанная институтом, для определения коллективного иммунитета к COVID-19.