Правительство Приморья и ДВО РАН договорились о научно-техническом сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Приморья Вера Щербина и председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основные направления сотрудничества - судостроение и морской транспорт.

"Реализация государственной научно-технической политики позволит использовать достижения академической науки в интересах социально-экономического, демографического и национально-культурного развития Приморья", - приводит пресс-служба выдержку из текста соглашения.

На базе Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края создана рабочая группа, которая активно включена в работу над стратегией научно-технологического развития, куда входят эксперты из ДВО РАН.

"Сейчас наступило время, когда должна быть крепкая связка между наукой и производством. Нужно внедрять новые разработки на территории края, что должно способствовать его развитию. Мы искренне надеемся, что результатами наших совместных усилий станут радикальная модернизация перспективных технологий и появление новых секторов региональной экономики", - подчеркнула председатель правительства Приморья Вера Щербина.