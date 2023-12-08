Телескоп обсерватории "Спектр-РГ" завершит очередной обзор всего неба в апреле 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского, установленный на борту космической обсерватории "Спектр-РГ", завершит очередной обзор неба в рентгеновском диапазоне в апреле 2024 года. Такими планами поделился с ТАСС заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН и научный руководитель телескопа ART-XС, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.

"19 октября телескоп ART-XC на борту обсерватории "Спектр-РГ" начал новый обзор небесной сферы, который продлится примерно до середины апреля, может быть, чуть дольше, если мы в это время будем наблюдать какие-то отдельные интересные источники", - сказал он.

Ранее Лутовинов сообщал о возвращении ART-XC к обзору всего неба, который тот приостановил в марте 2022 года из-за пересмотра научной программы обсерватории. Тогда он напомнил, что в феврале 2022 года германская сторона перевела свой телескоп eROSITA в спящий режим.

По словам Лутовинова, после этого ученым РФ пришлось разрабатывать новую программу наблюдений, которая позволила бы с максимальной эффективностью использовать возможности телескопа ART-XC. Так, в течение полутора лет обсерватория осуществляла наблюдения точечных источников и отдельных участков неба и выполнила полный обзор нашей галактики Млечный Путь.

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук (РАН). Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке Лагранжа L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. С. А. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.