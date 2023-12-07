В Уругвае заинтересованы в развитии сотрудничества его ученых с ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Уругвай заинтересован в развитии сотрудничества между университетами страны и российским Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ). Об этом сообщил посол Даниэль Рубен Кастильос Гомес на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Я говорил с Александром Макаровым, директором ААНИИ, здесь, в Петербурге. Он заинтересован во взаимодействии с нашими университетами, и мы, конечно, также заинтересованы в этом сотрудничестве. Потому что мы считаем, что мы можем найти области, в которых сотрудничество между учеными принесет пользу для решения вопросов, которые стоят перед человечеством", - сказал он на сессии "Устойчивый диалог: взгляд нерегиональных государств на развитие Арктики".

Дипломат отметил, что у Уругвая есть обширный опыт присутствия, а также научных исследований в Антарктиде. Полярные станции России ("Беллинсгаузен") и Уругвая ("Артигас") расположены недалеко друг от друга, и происходит тесный научный обмен. По его мнению, этот опыт мог бы быть полезен и для Арктического совета. "Нам надо развивать контакты между академическими центрами, научными сообществами, чтобы мы могли развивать возможности", - добавил он.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.