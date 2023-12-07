Раскрыт механизм влияния микрофлоры кишечника на развитие рака груди

ТАСС, 7 декабря. Американские и канадские молекулярные биологи обнаружили, что вероятность развития рака груди и скорость роста опухоли сильно зависят от того, как микрофлора кишечника влияет на выработку разных коротких молекул РНК в клетках молочных желез женщин и самок млекопитающих. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Американского общества микробиологии (ASM).

"Мы раскрыли связь между диетой, микрофлорой кишечника и наборами коротких молекул РНК в клетках молочных желез. Эти РНК управляют многими цепочками генов, в том числе и теми участками ДНК, которые связаны с развитием опухолей. Это говорит о необходимости дальнейшего изучения того, как микрофлора влияет на разные диетические вмешательства, снижающие риск развития рака", - заявила доцент Университета штата Небраска в Линкольне (США) Дженнифер Аухтунг, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

Ученые пришли к такому выводу в ходе экспериментов по изучению механизмов того, почему диетические добавки на базе льняного семени заметным образом снижают риск развития опухолей молочной железы, а также замедляют темпы их роста. Для получения подобной информации ученые ввели культуры раковых клеток в организм самок мышей, питавшихся обычной диетой или пищей с добавлением диетических добавок на базе льна, и проследили за изменениями в работе клеток их молочных желез.

В дополнение к этому, исследователи также проанализировали то, как употребление разных наборов пищи влияло на микрофлору кишечника грызунов, и как изменения в численности и видовом составе кишечных бактерий влияли на выработку коротких РНК молекул в опухолевых и здоровых клетках. Эти опыты помогли ученым доказать, что лигнан, полезный компонент льняного семени и масла, снижал риск развития рака груди не сам по себе, а опосредованно через бактерий микрофлоры.

Биологи обнаружили, что это вещество стимулирует рост некоторых микробов из рода Oscillospira и семейства Lachnospiraceae, обитающих в слепой кишке людей и животных. Такие бактерии выделяют вещества, заставляющие клетки молочной железы вырабатывать больше молекул микро-РНК miR-137 и miR-340. В свою очередь, эти цепочки РНК управляют активностью генов RUNX2 и SKP2, двух ключевых генов, связанных с развитием рака груди.

В дополнение к этому, ученые обнаружили, что разные компоненты льняных семян действовали на микробов принципиально разными путями, в результате чего по-отдельности эти вещества при добавлении в диету мышей снижали риск развития рака и скорость роста опухолей слабее, чем пищевые добавки на базе полноценных семян. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет медикам разработать новые методы профилактики и лечения рака молочной железы.

О коротких РНК

Клетки человека и других живых существ вырабатывают большое количество коротких нитей РНК. Они гибко управляют активностью тех или иных генов, связываясь с матричной РНК, своеобразными "рабочими копиями" данных участков ДНК, которые клетки используют в качестве шаблонов для сборки белков. Сейчас ученые разрабатывают подходы, позволяющие использовать короткие РНК для борьбы с разными болезнями и раковыми опухолями.