В России число ученых в сфере АПК за 10 лет сократилось на треть

МОСКВА, 7 декабря /ТАСС/. Количество ученых и исследователей в области сельского хозяйства в России за последние 10 лет сократилось на 33%, заявил президент Академии наук, академик Геннадий Красников на Межведомственном координационном совете РАН, посвященном кадровому обеспечению сельского хозяйства.

"За последние 10 лет количество исследователей в нашей стране сократилось на 10%. В области сельскохозяйственных наук сокращение составляет порядка 33%", - сказал он, отметив, что РАН прикладывает усилия для решения этой проблемы.

Красников также отметил, что Российская академия наук в полной мере поддерживает инициативы, связанные с вовлечением детей, школьников в сельскохозяйственную науку. "В их числе - проект ранней профориентации "Агропромышленные классы", реализуемый Минпросвещения и Минсельхоз России. РАН готова подключиться к нему в качестве интеллектуального партнера", - сказал он.

Красников отметил, что кадровый дефицит на российском рынке труда серьезно тормозит развитие экономики. "Причем, кадровые проблемы испытывают и предприятия высокотехнологичного сектора экономики, в том числе обрабатывающих отраслей, логистики, IT-отрасли, подотрасли беспилотных летательных аппаратов. В этой связи выдержать конкуренцию за кадры сельскому хозяйству очень непросто", - сказал он.