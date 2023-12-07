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В НИУ "МЭИ" разработали новый способ выплавки железа без применения угля и кокса

Внедрение технологии позволит практически вдвое сократить энергоемкость производства стали и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
© Пресс-служба НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 7 декабря /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали способ восстановления из руды железа углерод-водородной смесью без применения угля и кокса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснили в университете, ученые разработали конструкцию перспективного реактора, в котором железо, необходимое для производства стали, будет непрерывно восстанавливаться без применения традиционного угля и кокса, но с использованием природного газа.

"Внедрение технологии, разработанной учеными НИУ "МЭИ", позволит практически вдвое сократить энергоемкость производства стали и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Данный эффект достигается за счет реализации непрерывного и одностадийного процесса прямого восстановления железа", - сказал ректор вуза Николай Рогалев, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули новизну предложенного специалистами способа, на который получен патент. От других известных методов восстановления железа без участия доменных печей он отличается, в частности, отказом от угля и дополнительного оборудования для получения восстановительного газа.

Работа проходила в рамках проекта "Разработка и исследование конструктивных решений для использования водорода и повышения эффективности процесса восстановления железа при производстве стали", возглавляемого доцентом кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей Константином Строгоновым.

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