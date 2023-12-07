Фальков: ученая степень не должна быть главным критерием для специалистов в сфере IT

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Научная степень как критерий эффективности сотрудника, дающий ему право преподавания, и введение надбавок за нее может дать отрицательный эффект в ряде передовых отраслей, таких как IT или искусственный интеллект (ИИ). Представители этих сфер зачастую не хотят тратить силы и время на написание диссертаций, однако являются специалистами высокого уровня, отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совместном заседании комитетов по науке и высшему образованию и по контролю Госдумы.

Министр отвечал на инициативу депутата Оксаны Дмитриевой о введении финансовых надбавок за ученые степени кандидата и доктора наук.

"Есть вообще отрасли, где противопоказаны надбавки за ученую степень, потому что это ведет к обратному эффекту - тот же IT-сектор. <...> Там сегодня специфика состоит в том, что есть целые огромные отрасли, где вообще нет со степенями людей, но это передовики, допустим, в области ИИ. Передовики, которые работают в ключевых компаниях. И если мы им будем ставить в качестве основания для работы наличие степени и доплачивать за ученую степень - то это, наоборот, будет вести к отчуждению отрасли от университета", - отметил министр.

По словам Фалькова, "айтишник так устроен, что он не хочет защищаться, но он передовой специалист по машинному обучению, ИИ, кибербезопасности". Исходя из этого, с 2022 года Минобрнауки ввело упрощенный порядок для специалистов по IT, желающих преподавать в вузе, сняв требования о наличии степени. "Да, они в отрасли, и их оттуда надо брать", - подчеркнул министр.