В РФ выяснили, что взрослые обрабатывают гласные звуки левым полушарием мозга

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что у детей оба полушария мозга принимают равное участие в обработке гласных звуков, тогда как у взрослых центр их обработки смещается в левое полушарие. Выводы помогут лучше прогнозировать процесс восстановления речи у пациентов после операций на мозге, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований университета Елена Орехова.

Результаты работы опубликованы в журнале Cortex.

Согласно одной из основных теорий распределения функций обработки речи в мозге, гласные звуки анализируются в основном правым полушарием. Вторая распространенная теория предполагает, что левое полушарие проделывает основную работу по обработке речевого сигнала только в том случае, если он несет какой-либо смысл. Отдельные гласные не попадают в эту категорию. Авторы работы проанализировали данные магнитной энцефалограммы 22 детей в возрасте от семи до 12 лет и 20 взрослых и обнаружили, что результаты исследования расходятся с обеими популярными теориями, а вклад полушарий в анализ гласных зависит от возраста.

"Мы выявили, что у детей оба полушария принимают равное участие в обработке гласных звуков. У взрослых происходит специализация: у них левое полушарие играет главную роль. Эти выводы значимы не только для теоретических знаний о том, как мозг обрабатывает речь. Хирурги, к примеру, с учетом этих данных могут лучше прогнозировать восстановление речи у пациентов: у детей вероятность будет выше, у взрослых - ниже, так как левое полушарие [по мере взросления] становится все более незаменимым для анализа речевых звуков", - уточнила Орехова.

Гласные относятся к самым древним звукам общения. Они используются не только людьми, но и человекообразными обезьянами. Это первые элементы речи, которые начинает осваивать ребенок.