Городищу Иднакар в Удмуртии пророчат исчезновение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Студенты Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в ходе научно-исследовательской экспедиции в Удмуртии установили, что архитектурный памятник федерального значения городище Иднакар может быть полностью разрушен из-за подземных вод и изменения русла реки Пызеп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба вуза.

"В результате полевого обследования памятника во время экспедиции были выявлены процессы активного разрушения склонов. В рамках дальнейшей работы по проекту были приглашены специалисты из Российского государственного геологоразведочного университета, которые помогли понять происходящие процессы на территории памятника и оценить их разрушающий потенциал. Изучив архивные космические снимки и геологические источники, мы пришли к гипотезе, что на протяжении жизни памятника Пызеп не раз менял свое русло как самостоятельно, так и в результате человеческой деятельности при строительстве автодороги, но на этот раз эти изменения грозят разрушением памятника, а северная стена и башни уже разрушены", - сказала доцент кафедры фотограмметрии МИИГАиК и научный наставник экспедиции "Иднакар" Татьяна Скрыпицына, чьи слова приводятся в сообщении.

Такие выводы студенты сделали после полевого обследования памятника и созданной цифровой модель местности на основе результатов аэрофотосъемки и имеющихся космоснимков и ретромодели чепецкого поселения, разработанной с использованием архивных данных археологических раскопок, предоставленных музеем "Иднакар". По словам магистранта МИИГАиК Ирины Мурашовой, архитектурные работы включали изучение достаточно большого объема исторической и краеведческой литературы, взаимодействие с работниками музеев для определения типов строений чепецкой культуры XII века, по которым воссозданы архитектурные и интерьерные трехмерные модели. Для определения пространственного расположения построек городища было обработано 89 архивных археологических отчетов.

По результатам исследований МИИГАиК рекомендует предпринимать все возможные усилия по укреплению склонов, чтобы не допустить окончательного разрушения археологического памятника.

О памятнике

На севере Удмуртии располагается средневековое городище Иднакар - памятник чепецкой археологической культуры IX-XIII веков. В 1997 году в одноименном музее-заповеднике была начата работа по созданию экспозиции. Сейчас в ней представлены несколько разделов, в том числе земледелие и скотоводство, охота и рыболовство, косторезное искусство, домостроительство и деревообработка, ткачество и изготовление одежды, ювелирное искусство и другие. Кроме того, музей знакомит с поломской археологической культурой V-IX веков, а также с природой севера Удмуртии.