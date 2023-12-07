Приморский вуз запустил интенсив по генетике для молодых ученых

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустил трехдневную школу-практикум "Генетические и клеточные технологии в научной и клинической практике" для студентов медицинских и биологических специальностей, молодых ученых и медиков, работающих в области генетики, биотехнологий и фармацевтики. На интенсиве они узнают о передовых методах генного анализа от ведущих практикующих специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ДВФУ запустили школу-практикум "Генетические и клеточные технологии в научной и клинической практике" при поддержке программы "Приоритет 2030". Трехдневный интенсив проходит очно в Центре геномной и регенеративной медицины. Ученые и врачи из ведущих российских медицинских комплексов и университетов будут изучать передовые методы молекулярно-генетического, клеточного и биоинформатического анализа. Организаторы школы отмечают, что знания в области молекулярной генетики и биомедицинских клеточных технологий являются ключевыми в современной научной и медицинской практике", - говорится в сообщении.

Школа проводится по стратегическому проекту "Науки о жизни" программы "Приоритет 2030". Специалисты хотят донести до широких масс передовые методики, которыми обладает Центр геномной и регенеративной медицины и инновационные компании, занимающиеся молекулярно-генетической диагностикой. Также участники интенсива получат знания об основах культивирования клеток и принципах работы с генетическим материалом.

Ученые ДВФУ создают технологии персонализированной медицины и биологической безопасности. Научные коллективы университета уже выявили ряд перспективных веществ-кандидатов для лечения онкологических, дерматологических и инфекционных заболеваний. У каждого проекта в программе есть реальные заказчики, студенты все чаще становятся частью научно-исследовательских команд и под руководством опытных ученых ведут свои разработки.