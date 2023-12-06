Древние египтяне держали священных бабуинов в плохих условиях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Европейские археологи и биологи изучили останки трех десятков священных бабуинов из "долины обезьян" в Луксоре и пришли к выводу, что древние египтяне систематически плохо кормили этих священных животных и держали их в плохо освещенных помещениях. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PLoS One.

"За исключением крайне небольшого числа особей, фактически все священные бабуины из "долины обезьян" в Луксоре страдали от хронического недоедания и недостатка солнечного света. При этом мы не обнаружили никаких повреждений костей, связанных с травмами, что говорит о том, что данные животные вряд ли подвергались физическому насилию", - говорится в исследовании.

К этому выводу пришла группа европейских археологов и биологов под руководством профессора Католического университета Левена (Бельгия) Вима ван Нера при изучении останков бабуинов, которые были найдены в так называемой долине обезьян - западной части Долины Царей в окрестностях современного Луксора. Это название она получила в результате того, что в 1830 годах и в начале XX века здесь было обнаружено множество мумий бабуинов, имевших статус священных животных в Древнем Египте.

В последующие десятилетия археологи нашли на территории "долины обезьян" десятки других мумий приматов, большинство из которых относится к эпохе третьего переходного периода и Позднего периода в истории Древнего Египта (800-500 годы до нашей эры). Профессор ван Нер и его коллеги заинтересовались тем, в каких условиях жили эти священные обезьяны. Для получения таких сведений ученые детально изучили кости древнеегипетских бабуинов и сравнили их с тем, как выглядит скелет их диких сородичей.

Проведенный учеными анализ указал на то, что кости почти всех бабуинов из "долины обезьян" несли на себе характерные деформации и повреждения, характерные для носителей рахита и остеомаляции, системного размягчения костной ткани. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что животные не получали достаточного количества калорий на протяжении всей их жизни, а также при этом обитали в темных помещениях, куда редко проникал солнечный свет.

Как предполагают ученые, схожий характер деформаций костей, а также отсутствие видимых следов физического насилия на останках бабуинов говорит о том, что обезьяны не отлавливались из дикой природы, а выращивались египтянами в специализированных питомниках, где поддерживались схожие условия обитания. В пользу этого говорит то, что схожие следы рахита и остеомаляции присутствуют на костях обезьян из Саккары и Шмуна, двух других крупных некрополей. Это свидетельствует о том, что жизнь не была легкой для всех древнеегипетских священных бабуинов, подытожили ученые.