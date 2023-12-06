Эксперт: рост денежных выплат членам РАН повысит престиж профессии ученого

МОСКВА, 6 декабря /ТАСС/. Рост денежных выплат членам Российской академии наук (РАН) приведет к повышению престижа профессии ученого и интереса к исследовательской деятельности, заявил ТАСС президент РАН, академик Геннадий Красников.

"Повышение ежемесячных выплат членам РАН - это важный шаг, призванный повысить значимость научного труда, общественный престиж профессии ученого. Необходимо, чтобы в науку шли яркие, талантливые, мотивированные люди, способные внести вклад в развитие страны и решить те задачи, с которыми Россия сегодня столкнулась. Рассчитываем, что состав нашей академии будет пополняться именно такими кадрами", - сказал он, комментируя проект изменений в постановление кабмина о размерах ежемесячных выплат членам РАН.

Проект изменений в постановление правительства РФ от 22 мая 2008 года № 386, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и по результатам их общественного обсуждения, предполагает увеличение в полтора раза, в сравнении с существующими сегодня, размера выплат академикам и членам-корреспондентам РАН и других государственных академий.

В частности, согласно документу, предлагается установить ежемесячную выплату академику Российской академии наук в размере 150 тыс. рублей, члену-корреспонденту Российской академии наук в размере 75 тыс. рублей, академику государственной академии наук в размере 120 тыс. рублей, члену-корреспонденту государственной академии наук в размере 60 тыс. рублей.