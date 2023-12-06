Академик РАН Ирина Белецкая стала лауреатом премии ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Академик РАН, профессор химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Белецкая удостоена премии ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева за новаторский метод синтеза углерод-азотной связи. Церемония вручения премии состоится 13 декабря в главном здании Российской академии наук в Москве, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.

"Академик РАН, профессор химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Белецкая была отмечена жюри за фундаментальный научный вклад в развитие химии, новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе", - говорится в сообщении.

Белецкая совместно с зарубежными коллегами Стивеном Бухвальдом и Джоном Хартвигом в 1995 году открыла новаторский метод синтеза углерод-азотной связи - распространенного компонента биологически активных молекул и лекарственных препаратов. Открытия Белецкой уже нашли применение в агропромышленном комплексе, нефтехимической и фармацевтической промышленности, отметили в Минобрнауки.

Церемония вручения премии пройдет 13 декабря в главном здании РАН в Москве, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте ЮНЕСКО с переводом на русский язык.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена при активном участии Минобрнауки России в 2019 году.