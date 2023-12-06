Подобраны условия для оптимального перемалывания кофе

ТАСС, 6 декабря. Южнокорейские и американские физики, химики и вулканологи изучили процесс электризации частиц кофе при его перемалывании и определили условия, при которых из кофейных зерен будет получаться напиток с максимально однотипным и при этом ярким вкусом. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Matter.

"Эти улучшения способны оказать существенное экономическое влияние на мировую кофейную индустрию, чья совокупная стоимость сейчас оценивается в $343 млрд. К примеру, повышение на 10-15% концентрации веществ, составляющих основу вкуса и аромата кофе, позволит его производителям улучшить вкусовые качества их продукции или же сэкономить значительную сумму денег", - заявил доцент Университета штата Орегон в Юджине Кристофер Хендон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают исследователи, одной из главных проблем при приготовлении эспрессо и многих других вариантов кофейных напитков является то, что фрагменты кофейных зерен электризуются и случайным образом слипаются при их перемалывании. Это делает качество каждой приготовляемой порции напитка менее предсказуемым, а также ухудшает их вкусовые качества за счет увеличения размеров частиц молотого кофе.

Физики и химики обратили внимание на то, что аналогичные процессы протекают во время извержений вулканов, в ходе которых выбрасываемые частицы пород электризуются и случайным образом слипаются друг с другом. Это наблюдение заставило Хендона и его коллег объединить усилия с вулканологами и совместно проследить за тем, как меняются физические свойства частиц кофе при перемалывании зерен, а также всесторонне изучить факторы, влияющие на процесс их электризации.

"Проведенные нами опыты и расчеты показали, что влага, как присутствующая внутри самих кофейных зерен, так и попадающая в кофемолку из внешних источников, больше всего влияет на то, как быстро накапливается заряд статического электричества на фрагментах зерен при их перемалывании. При этом избыток воды не только подавляет статическое электричество, но и также сильно влияет на будущий вкус напитка и концентрацию в нем летучих веществ", - пояснил Хендон.

Опираясь на эти сведения, исследователи разработали метод, позволяющий подбирать оптимальные условия перемалывания кофе для эспрессо в зависимости от сорта кофейных зерен, метода их прожарки и прочих параметров. Эти расчеты, как надеются ученые, помогут любителям кофе улучшить его вкус при домашнем изготовлении, а также позволят промышленникам создать более эффективные и экономичные методы производства кофе.