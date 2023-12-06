{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создан первый квантовый компьютер на базе 48 логических кубитов

Эта машина способна проводить очень сложные и длительные вычисления за счет встроенной в кубиты системы коррекции ошибок
© Boykov/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 6 декабря. Профессор Гарвардского университета Михаил Лукин и его коллеги разработали первый в мире квантовый компьютер на базе 48 логических квантовых битов (кубитов), способный проводить очень сложные и длительные вычисления за счет встроенной в кубиты системы коррекции ошибок. Результаты первых опытов с этой машиной были раскрыты в статье в научном журнале Nature.

"Проведенные нами опыты показали, что переход на логическое кодирование информации существенно улучшил скорость работы кубитов и позволил превзойти их физические аналоги в точности работы в разных тестах. Это достижение знаменует собой начало эры ранней коррекции ошибок в квантовых вычислительных системах и прокладывает путь к созданию крупномасштабных логических квантовых процессоров", - говорится в исследовании.

Многие физики сейчас предполагают, что дальнейшее развитие квантовых компьютеров потребует создания систем, способных автоматически находить и корректировать случайные ошибки в их работе. Подобные сбои неизбежно возникают в работе кубитов, квантовых ячеек памяти и примитивных вычислительных блоков, в результате их взаимодействия с объектами окружающего мира.

Как отмечают представители Гарвардского университета, этих случайных сбоев в работе квантовых компьютеров можно избежать, если использовать для расчетов так называемые логические кубиты, виртуальные квантовые ячейки памяти, состоящие из нескольких соединенных друг с другом физических кубитов. Они устроены так, что ошибки в их работе автоматически корректируются, что позволяет вести сложные и длительные вычисления при их помощи.

Недавно ученые разработали подход, который позволяет создавать произвольное число логических кубитов, а также любым образом связывать их друг другом, используя 280 физических кубитов в недавно созданном ими полностью реконфигурируемом квантовом компьютере на базе холодных атомов рубидия-87. Используя этот подход и вычислительную систему, физики из США создали набор из 48 логических кубитов и реализовали на его базе несколько сложных алгоритмов.

Наблюдения за работой компьютера при исполнении этих алгоритмов показали, что логические квантовые биты на несколько порядков, примерно в 100 раз, превосходили их физические аналоги в корректности проведения вычислительных операций, причем эта разница быстро росла с увеличением числа кубитов. Как считают ученые, это открывает дорогу для создания еще более сложных логических квантовых процессоров, способных решать максимально сложные задачи.

Теги
США
Подобраны условия для оптимального перемалывания кофе
Для этого физики, химики и вулканологи изучили процесс электризации частиц кофе при его перемалывании
Подобраны условия для оптимального перемалывания кофе
Читать полностью