Раскрыт механизм появления сбоев в клетках под действием РНК-вакцин

ТАСС, 6 декабря. Биологи из Европы и Таиланда выяснили, что некоторые модифицированные азотистые основания, присутствующие в РНК-вакцинах, способны вызывать нарушения в работе систем синтеза белков в клетках и заставлять их производить случайные последовательности аминокислот. Об этом в среду сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

"Проведенные опыты показали, что цепочки из молекул N1-метилпсевдоуридина, одного из модифицированных азотистых оснований, применяющихся при разработке РНК-вакцин, с 10% шансом вызывают сбои в работе рибосом, клеточных белковых сборочных станций. В результате этого они неправильно считывают РНК и производят случайные цепочки аминокислот, которые формируются в достаточном количестве для того, чтобы спровоцировать иммунную реакцию", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа молекулярных биологов из Европы и Таиланда под руководством профессора Кембриджского университета Анны Уиллис при изучении того, как на работу рибосом влияют различные формы модифицированных азотистых оснований, близких аналогов "букв"-нуклеотидов РНК и ДНК. Встраивание подобных молекул в цепочки РНК предположительно снижает вероятность развития острых воспалительных реакций при введении РНК-вакцин в организм пациента.

Исследователи заинтересовались тем, как три нестандартные молекулы - 5-метоксипсевдоуридин, 5-метилцитидин и N1-метилпсевдоуридин - влияют на характер чтения молекул вакцинной РНК клеточными системами синтеза белков. Для получения подобных сведений ученые подготовили короткие цепочки РНК, содержавшие в себе эти молекулы и инструкции по синтезу флуоресцентного белка Fluc, и ввели их в клетки.

Последующие наблюдения показали, что молекулы РНК вызывали значительно менее заметное свечение клеток, если в них присутствовал N1-метилпсевдоуридин. Дальнейшие опыты показали, что снижение яркости флуоресценции было связано с тем, что наборы из трех или четырех молекул этого нуклеотида вызывают сбои в работе рибосом и в 10% случаев заставляют их пропускать следующую "букву" РНК. В результате этого клетки очень часто синтезируют фактически случайные последовательности аминокислот.

Антитела к таким белковым цепочкам ученые обнаружили в образцах сыворотки крови 21 пациента, получивших вакцину Pfizer от коронавирусной инфекции. При этом такие антитела отсутствовали у добровольцев, привитых векторной вакциной AstraZeneca. Это говорит о том, что РНК-молекулы с N1-метилпсевдоуридином столь часто вызывают сбои в работе рибосом, что это провоцирует иммунную реакцию. А это, как подытожили ученые, в свою очередь указывает на необходимость замены этих наборов "букв" РНК на более безопасные аналоги.

О вопросе безопасности РНК-вакцин

Год назад медики из США открыли свидетельства того, что прием РНК-вакцин от коронавируса способствует не только развитию миокардита и других нарушений в работе кровеносной системы, но и повышает вероятность развития усиленных менструальных кровотечений у женщин и вызывает другие сбои в работе организма. Это открытие заставило ученых приступить к детальному изучению того, как РНК-вакцины влияют на работу разных органов и клеток человека.