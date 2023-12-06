В Петербурге создали робота, способного перемещаться по снегу и болотам без гусениц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали уникальный беспилотный робот-шнекоход, способный перемещаться по глубокому снегу, льду, болотам и по воде. Об этом сообщила журналистам пресс-служба СПбПУ отметив, что шнекоход позволит повысить эффективность спасательных операций, а также исследований в труднодоступных районах.

"В Санкт-Петербургском политехническом университете разработали беспилотный робот-шнекоход, который позволит выполнять опасные, трудоемкие задачи на слабых грунтах - глубокий снег, лед, песок, переувлажненное болото. Также шнекоход способен перемещаться по воде. Робот повысит эффективность выполнения поисково-спасательных и разведывательных операций, а также позволит проводить исследования новых территорий и месторождений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аналогичных роботов в России не производится, а ближайший зарубежный конкурент - канадская платформа HELIX. Робот может быть дополнительно оснащен эхолотом, радиолокатором, лабораторной станцией и транспортным отсеком для перевозки грузов, причем шнекоход может перевозить до 100 кг сохранив при этом плавучесть. Робот способен выполнять задачи в автономном режиме на протяжении 10 часов - время можно и увеличить, установив гибридную систему на жидком топливе.

"Созданный робот-шнекоход не имеет колес или гусениц, а вместо этого перемещается в различных направлениях с помощью двух винтов Архимеда - шнеков. Транспортное средство с данным типом движителя значительно превосходит по проходимости традиционные варианты. До конца года запланированы испытания нашего шнекохода в условиях реальной эксплуатации", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, инженера Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволода Гайдука.

Испытания планируется провести на прибрежных территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии общества морских лоцманов. Проект выполнен в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.