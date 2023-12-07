В Китае и Европе вспышка микоплазменной пневмонии. Что нужно знать о болезни?

Рост числа госпитализированных пациентов в Китае вызвал серьезные опасения у международного сообщества. Так, соседствующие с КНР страны, включая Индию, Тайвань, Таиланд, Сингапур и Непал, повысили уровень эпиднадзора и усилили меры предосторожности.

Однако большинство специалистов настроены оптимистично. Например, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактике Мария ван Керкхове заявила, что, скорее всего, рост заболеваемости был вызван отменой ковидных ограничений в Китае в этом году. По словам эпидемиолога, сложившаяся ситуация вполне ожидаема и другие страны столкнулись с теми же проблемами год-два назад. Другими словами, нынешняя вспышка — следствие выхода из карантина. Дело в том, что предосторожности, связанные с COVID-19, не давали сезонным патогенам циркулировать как обычно. Из-за этого иммунитет людей отвык от вредоносных микроорганизмов и в некотором роде разучился с ними бороться. Другими словами, образовался иммунный долг, который быстро восстановится после того, как жизнь войдет в привычное русло.

Опасения вызывает лишь то, что Нидерланды и Дания сообщили о вспышке случаев микоплазменной пневмонии. В Нидерландах заболеваемость среди детей от 4 до 14 лет увеличилась до 130 на 100 тыс. Для сравнения: в прошлом году пиковый показатель составил 58 человек на 100 тыс. Кроме того, рост заболеваемости отмечается и среди молодого населения в возрасте от 15 до 24 лет: она составила 38 человек на 100 тыс.

В Дании же число заболевших пневмонией увеличилось более чем в три раза, со 168 до 541 пациента.

При этом случаи микоплазменной инфекции регистрируются и в России, однако, по заявлению Роспотребнадзора, ситуация остается под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Она помогает максимально быстро выявлять инфицированных пациентов, чтобы оказать им необходимую помощь и защитить остальное население от потенциальной угрозы. Кроме того, до сих пор нет подтверждения того, что рост заболеваемости в Европе как-то связан со вспышкой на территории Китая.

Стоит учитывать еще и то, что ВОЗ прямо заявила, что не советует вводить какие-либо ограничения, связанные с поездками в Китай или торговлей с государством.