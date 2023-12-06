В Москве наградили лауреатов премии "Архитектура неба" для проектов в сфере БАС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Авторы 44 инициатив в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) стали лауреатами премии "Архитектура неба", учрежденной для поддержки развития и популяризации этих технологий в России. Церемония награждения прошла в среду на площадке "Точки кипения - Арбат" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Премия "Архитектура неба" для ученых, разработчиков и лидеров проектов в сфере беспилотников проводится впервые, в формате специальной номинации всероссийской премии "Технологический прорыв". Организаторами номинации выступают Платформа Национальной технологической инициативы, Университет НТИ 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ.

"Масштаб разворачиваемого производства и степень его разнообразия, <…> таланты наших конструкторских бюро и производителей превосходят наши самые оптимистичные прогнозы", - сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков, открывая церемонию награждения.

Отбор инициатив и разработок проходил по 5 номинациям, соответствующим тематике федеральных проектов нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", который начнет реализовываться с 1 января 2024 года. Названиями категорий премии стали "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" и "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем".

Начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский, выступая на открытии церемонии вручения премии, отметил внимание государства к развитию отрасли БАС. "Поручения президента РФ, стратегия [развития беспилотной авиации] - все это сделано практически за полгода. <…> Беспрецедентные скорость принятия решений и объемы финансирования", - сказал он.

Лауреаты премии

Среди лауреатов премии - руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов, внесший вклад в развитие волонтерства в этой области. Организация производит беспилотники самолетного типа с 2017 года, с 2022 года центр развернул программу подготовки операторов БПЛА. Сегодня обучение прошли более 1 тыс. специалистов. В этом году он также выступил одним из организаторов слета операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде.

Комментируя достижения лауреата, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков отметил сложность задачи создания системы подготовки кадров в этой сфере в короткие сроки. "Первая тысяча специалистов была подготовлена к маю [2023 года]. Сейчас развернуто множество систем. Это был уникальный опыт", - сказал Песков.

Обладателями премии в номинации, посвященной разработке, стандартизации и серийному производству БАС и комплектующих, стали представители таких российских компаний, как "Геоскан" (беспилотники с защищенным каналом связи), "Беспилотные системы" (дроны самолетного типа с комплектом полезной нагрузки), АО "Производственный комплекс НПО "Андроидная Техника" (электродвигатели для БАС), "Лаборатория будущего" (мобильная зарядная станция для дронов от линий электропередач) и другие.

Жюри отметило вклад руководства российских регионов в запуск научно-производственных центров на своей территории, а также инициативы по созданию регуляторов, институтов развития и сервисов в этой области, разработки российских ученых в части развития цифровой платформы информационного обеспечения полетов дронов "Небосвод", создания дронопортов (наземной инфраструктуры) и другие инициативы.

В число лауреатов включены эксперты, участвовавшие в подготовке нацпроекта по развитию БАС. Награду в соответствующей номинации, в частности, получил Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации "Аэронекст". Как пояснили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ, при участии ассоциации и экспертного сообщества БАС подготовлены более 15 инициатив по актуализации действующей нормативно-правовой базы для снижения административных барьеров, препятствующих развитию отрасли.

"Наша общая задача - выстраивать сложные коммуникации, систему отношений технологий и сценариев. <…> Создание архитектуры будущего неба, авиации - сложнейшая наукоемкая работа, которая поддается только увлеченным людям. Здесь такие и собрались. Коллеги, я желаю нам терпения и огромной работоспособности", - заключил Бабинцев, обращаясь к участникам встречи со сцены.

Перспективные технологии

В число перспективных технологических решений в сфере БАС, отмеченных организаторами "Архитектуры неба", вошел прототип беспилотника вертолетного типа на базе грузового борта SH-750 компании "Аэромакс", использующего водородные топливные элементы. Также эксперты отметили систему управления полетами компании "Геоскан" с функциями сбора и хранения данных, а также передачи команд дронам в условиях нештатных ситуаций. В число лауреатов также вошли разработчики НПО "Радар ммс" за создание беспилотника вертолетного типа и авторы беспилотного самолета "Партизан" Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина.

Заместитель директора дирекции Северного морского пути Росатома Максим Кулинко и исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин удостоены награды за организацию первых в мире взлета и посадки БПЛА с палубы атомного ледокола "Таймыр" в Арктике.