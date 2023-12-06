У берегов Мавритании выявили крупные утечки метана с глубин дна Атлантики

ТАСС, 6 декабря. Европейские океанологи обнаружили у берегов Мавритании достаточно крупные утечки метана, источником которых выступают запасы вечной мерзлоты в глубинных регионах дна Атлантического океана, возникшие там во время недавно завершившейся ледниковой эпохи. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Ньюкасла.

"Это очень важное открытие. В прошлом мы фокусировались лишь на залежах метановых гидратов на мелководьях, так как считали, что только эта часть отложений реагирует на вариации климата. Собранные нами данные показывают, что это не так, в результате чего в ближайшее время может быть высвобождено значительно больше метана, чем считалось ранее", - заявил профессор Центра океанических исследований Гельмгольца в Киле (Германия) Кристиан Берндт, чьи слова приводит пресс-служба университета Ньюкасла.

Профессор Берндт и его коллеги пришли к такому выводу в ходе анализа сейсмических данных, которые были получены при изучении структуры дна Атлантического океана примерно в 100 км к западу от берегов Мавритании. Используя подземные толчки, ученые реконструировали и детально изучили трехмерную форму поверхности дна в данном регионе Атлантики, который погружен на глубину примерно в 400-1,9 тыс. м от поверхности океана.

Океанологи обнаружили на этих снимках сразу 23 гигантских воронки, которые, как показывают их расчеты, возникли в результате дестабилизации залежей метановых гидратов, скрытых на дне Атлантики под вечной мерзлотой, которая сформировалась в морском грунте во время эпохи оледенения. Эти замороженные запасы природного газа до недавнего времени оставались стабильными, однако рост температур на Земле привел к тому, что они начали разрушаться и взрывообразно высвобождаться.

Как отмечают профессор Берндт и его коллеги, в прошлом климатологи и океанологи считали, что подобные процессы происходят только в относительно мелководных регионах Мирового океана у берегов Арктики, где также сосредоточены большие запасы метановых гидратов. Их дестабилизация в российском и зарубежном заполярье уже привела к образованию большого числа воронок на дне Северного Ледовитого океана и к высвобождению крупных объемов метана.

Открытие подобных структур на большой глубине у берегов Северной Африки, как отмечают исследователи, говорит о том, что на Земле присутствует значительно больше нестабильных морских залежей метановых гидратов, чем считали ученые в прошлом. Их дальнейшее разрушение может привести к резкому ускорению глобального потепления, что необходимо учитывать при составлении прогнозов и выработке мер по борьбе с изменением климата, подытожили океанологи.