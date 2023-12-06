Ученые обнаружили закисление воды под Норильском лишь в двух озерах из 13

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия обнаружила закисление воды под Норильском лишь в двух озерах из 13, которые находятся в поясе значительного воздействия промышленности, а также муниципальных хозяйственно-бытовых стоков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Лишь в двух озерах из 13, исследованных в поясе значительного воздействия, в 2023 году обнаружено закисление воды и зарегистрировано доминирование индикаторного вида - донной коловратки. Более того, в 2023 году отмечено в этих озерах повышение величин водородного показателя (pH) по сравнению с 2022 годом. Возможно, после снижения или прекращения антропогенного воздействия идет процесс восстановления этих озер в результате биологического самоочищения. Однако эта тенденция требует дальнейшей проверки", - заявил завкафедрой Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, рекомендуется восстановление экосистем озер путем применения биотехнологий. Но это представляет собой отдельную сложную научно-техническую задачу. Помимо этого, необходимо строить новые очистные сооружения как для промышленных предприятий, так и для городской системы стоков. В 2020-2023 годах "Норникель" запустил уже четыре локальных очистных сооружения в промышленной зоне Норильска. Они различны по мощности и работают с основными промышленными предприятиями города.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.