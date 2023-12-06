В России планируют создать платформу анализа больших генетических данных к 2027 году

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Информационно-программный комплекс для анализа и обработки больших генетических данных для решения задач биомедицины, фармакологии, биотехнологий, сельского хозяйства и экологии планируют разработать в Новосибирске к 2027 году. Над проектом будут работать совместно Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

"Главная наша задача - совместными усилиями создать программную платформу, объединяющую методы анализа геномной информации и математические методы ее обработки для проведения прорывных исследований в области живых систем", - приводит пресс-служба слова директора ИВМиМГ СО РАН, профессора РАН Михаила Марченко.

Сотрудники институтов работают над созданием интегрированной цифровой платформы "Биоинформатика и системная компьютерная биология". В пресс-службе института ТАСС уточнили, что проект будет реализовываться с 2023 по 2027 год.

По словам научного руководителя ИЦиГ СО РАН, академика РАН Николая Колчанова, большие объемы накапливаемых генетических данных требуют создания информационно-программных комплексов, основанных на новом поколении методов биоинформатики и системной компьютерной биологии. Применение искусственного интеллекта в том числе позволит реализовать сложные сценарии анализа и интегрировать большое количество разнообразных программных продуктов и баз данных. Такой подход подразумевает развитие не только биологических методов исследований, но и математического аппарата для работы с ними.

"Создаваемый программный комплекс будет ориентирован на поддержку фундаментальных и прикладных исследований в области наук о жизни, в том числе в таких важных направлениях, как биомедицина, фармакология, биотехнологии, сельское хозяйство, экология, биобезопасность", - говорится в сообщении.